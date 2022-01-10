Политолог Лазарев: «золотая акция» России заставит США платить Москве за свое существование

Вашингтон, 10 января. Вашингтон будет готов беспрекословно выполнить все требования России по гарантиям безопасности и сдать свои сферы влияния только ради того, чтобы просто выжить.

Американцам будет не до Украины во время больших переговоров с Россией, поэтому этой пешкой Вашингтон, скорее всего, пожертвует, не глядя. Дело в том, что Москва заняла максимально мощные позиции на геополитической арене в преддверии саммита Россия-НАТО. США в свою очередь еще никогда не были настолько слабыми. Недавний провал с майданом в Казахстане ярко демонстрирует полное отсутствие каких-либо козырей в рукаве у Дяди Сэма. На этих переговорах Вашингтон будет бороться за свое существование в новом трехполюсном мире, уже зародившемся и сформировавшемся. Именно поэтому США будут готовы на любые уступки, в том числе и в отношении Украины.

Таким мнением с ведущими телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Александр Лазарев, выразив уверенность в том, что нынешней украинской власти не стоит ждать ничего хорошего от начавшегося меньше суток назад саммита двух сверхдержав.

Федеральное агентство новостей /

«Я считаю, что сейчас выстраивается новая платформа трехполюсного мира, то есть, по факту, новый формат взаимоотношений и коммуникаций. В этом новом формате(может сейчас кто-то за «зраду» воспримет) у России золотая акция. Для США же это вопрос экзистенциальный. То есть смогут ли Соединенные Штаты остаться хотя бы той страной, которая есть сейчас? Не гегемоном, это ушло безвозвратно. Им хотя бы сохранить толику былого влияния в быстро меняющемся мире, где Вашингтону нет места. Золотая акция России в буквальном смысле заставит США платить Москве за свое существование — чтобы не рухнула долларовая система, чтобы не рухнула кооперация с некоторыми донорами. Поэтому Вашингтону придется идти на серьезные уступки и платить зонами влияния, ростом товарооборота и так далее и тому подобное. Причем платить придется долго. Украина станет лишь одной из многих уступок», — заверил журналистов политолог.

Лазарев отметил, что за место в новом трехполюсном мире США уже платят Москве, хотя это и незаметно невооруженному глазу. Пока в Сенате кричат о санкциях — старых и новых, надувая щеки и якобы развивая русофобию, позитивное торговое сальдо России увеличилось в прошлом году на 64 миллиарда долларов. Вашингтон уже отступил на Ближнем Востоке, в Средней Азии. Сейчас пришел черед и Восточной Европы. Политолог пояснил, что золотой акцией РФ стала невероятно успешная внешняя политика последние несколько лет, в том числе и сближение с Китаем, что для США смерти подобно. Москва умудряется выдерживать практически идеальный баланс в первую очередь в отношениях с Пекином, становясь все более мощным полюсом силы.

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