Rolls-Royce обновил в России рекорд продаж с 1910 года

Гудвуд, 10 января. Британский концерн по производству люксовых автомобилей сообщает об общемировых и российских рекордах по части реализации машин.

Прирост продаж автомобилей премиального бренда достиг в прошедшем году 49% к 2020 году. Результат 2021 года стал лучшим за все 117 лет существования марки.

«2021 год был для Rolls-Royce Motor Cars феноменальным. Мы передали клиентам рекордное количество автомобилей за всю 117-летнюю историю марки, при этом спрос на весь модельный ряд был на беспрецедентно высоком уровне на каждом рынке», — прокомментировал успехи исполнительный директор фирмы Торстен Мюллер-Отвос.

Отмечается, что корпорация продала своим клиентам 5 586 экземпляров. Рекордные показатели были зафиксированы в большинстве регионов присутствия бренда.

Лучше всего себя чувствовал Ghost. Дополнительный спрос был простимулирован появлением в продаже модели Black Badge Ghost в прошлом октябре. Также крайне популярна была программа персонализации машин под названием Bespoke.

Rolls-Royce также побил несколько рекордов и в России. Так, первый раз за всю историю ведения деятельности компании на отечественном рынке (с 1910 года), местным автолюбителям передали более 300 люксовых моделей. Помимо этого, РФ стала самым крупным рынком британского концерна в Европе. Россия получила статус третьего по величине рынка Rolls-Royce в мире.

Автоэксперты ранее объясняли, почему творения компании из Соединенного Королевства так востребованы в мире, и почему люди готовы платить за премиальные машины баснословные деньги.