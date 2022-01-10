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Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации

Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 10 января. Миротворческий контингент стран ОДКБ пробудет в Казахстане до полной стабилизации ситуации, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершила развертывание миротворческих подразделений в Казахстане. Миротворцы приступили к охране жизненно важных объектов на территории государства.

«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями два и четыре Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», — сообщил Токаев.

Ранее в Кремле заявили, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и ОДКБ. При этом организации удалось доказать свою эффективность и внести существенный вклад в стабилизацию ситуации, передает RT.

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