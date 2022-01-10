«Горячая фаза террористического нападения завершилась»: что ожидает Казахстан после беспорядков

Казахстан ожидают большие перемены после массовых беспорядков. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее, в ходе видеоконференции стран-участниц организации Договора о коллективной безопасности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в его государстве восстановлен.

«Действительно, можно считать, что горячая фаза попытки государственного переворота и террористического нападения на Казахстан завершилась, — заметил Солонников. — Но впереди еще долгий разбор причин произошедшего: что именно вызвало данный конфликт, где были центры принятия решений, кто все это организовывал. Это необходимо выяснить, чтобы не допустить повторения тех же сценариев в будущем».

ФБА «Экономика сегодня» /

Именно поэтому, продолжил политолог, «сказать, что все завершилось, нельзя».

«Очевидно, Казахстан ожидают перемены: как в экономической, так и в социальной жизни, — считает эксперт. — Власти сделают серьезные выводы из ситуации, в которой они оказались, чтобы этого не случилось вновь. Впереди очень много работы».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему ОДКБ не превратится в НАТО.