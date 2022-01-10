Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане

Москва, 10 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу с китайским коллегой Ван И, сообщили в российском ведомстве.

По имеющимся данными, дипломаты обменялись оценками касательно обострившейся ситуации в Казахстане.

«Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 10 января состоялся внеочередной саммит представителей стран-участниц ОДКБ. Главной темой мероприятия стала ситуация в Казахстане, которая резко ухудшилась сразу после Нового года.