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Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане

Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 10 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу с китайским коллегой Ван И, сообщили в российском ведомстве.

По имеющимся данными, дипломаты обменялись оценками касательно обострившейся ситуации в Казахстане.

«Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 10 января состоялся внеочередной саммит представителей стран-участниц ОДКБ. Главной темой мероприятия стала ситуация в Казахстане, которая резко ухудшилась сразу после Нового года.

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Казахстан Ван И лавров
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