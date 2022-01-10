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Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:38
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
pixabay.com  / 

Нуакшот, 10 января. Мавритания увеличивает производство возобновляемой энергии, поскольку территориальное расположение африканской страны идеально подходит для использования неисчерпаемых в масштабе человеческого времени источников.

Столицу уже обслуживают четыре электростанции, в том числе ветряная и солнечная. Общая годовая производительность составляет примерно 115 ГВт-часов.

«Все зависит от месяца. Самое благоприятное время с апреля по май, когда мы делаем до 13 ГВт-часов, а в другое — по пять — шесть», — разъяснил контролер ветряной электростанции в Нуакшоте.

Однако СЭС и ВЭС производят всего лишь 10–15% необходимого столице света. Хотя, согласно оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, значительная часть Мавритании, если исключить сельскохозяйственные участки, подходит для установки солнечных и ветровых станций с максимальным потенциалом развития 457,9 ГВт и 47 ГВт соответственно.

IRENA выделила несколько наиболее подходящих районов в четырех городах, среди которых Нуакшот, Нуадибу, Киффа и Зуэрат, и предложила поспособствовать с предварительной технико-экономической оценкой, определяющей жизнеспособность площадок для создания СЭС и ВЭС.

Министр окружающей среды и устойчивого развития Марием Бекайе добавила, что в 2018 году доля возобновляемой энергии в структуре потребления достигла 38%. При этом страна выбросила в атмосферу менее тонны углекислого газа на душу населения, что более чем в 15 раз меньше американского показателя и в пять — британского. По ее словам, в планах увеличить результат до 50% к 2030-му.

Примечательно, что в Мавритании проживает менее пяти миллионов человек, из которых 54% подключили к электросети. Ранее власти африканской страны на фоне распространения пустынных песков, угрожающих домам и сельскохозяйственным полям, заявили о возведении «Великой зеленой стены» через обширный регион Сахель.

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