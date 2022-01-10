Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов

Нур-Султан, 10 января. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 миллиарда долларов. Такое заявление сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в стране пострадало порядка 1,3 тысячи объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января местные граждане вышли на улицы с призывом опустить ценники на топливо. Стоимость газа в стране с 1 января возросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

Угроза внутри Казахстана сохраняется в настоящий момент, однако самые напряженные моменты государство уже пережило. Об этом заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.