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Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов

Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Нур-Султан, 10 января. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 миллиарда долларов. Такое заявление сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в стране пострадало порядка 1,3 тысячи объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января местные граждане вышли на улицы с призывом опустить ценники на топливо. Стоимость газа в стране с 1 января возросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

Угроза внутри Казахстана сохраняется в настоящий момент, однако самые напряженные моменты государство уже пережило. Об этом заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

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Казахстан беспорядки ущерб
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