Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:16
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
20:05
Политика
Замглавы МИД России Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года

Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
wikipedia.org  /  National Police of Colombia / CC BY-SA 2.0

Колон, 10 января. В Колумбии зарегистрировано четвертое массовое убийство с начала года. В результате погибли три человека и четверо получили ранения.

По данным СМИ, убийство произошло в муниципалитете Колон в департаменте Нариньо, на западе страны. Жертвами стали Хорхе Эрнандес, Патрисия Маргарита де Армас и 17-летний Уильям Эрнандес. Еще четверо человек получили различные ранения. Полиция разыскивает подозреваемых.

Это уже четвертое массовое убийство с начала года в Колумбии. Во время предыдущего неизвестные застрелили семью из трех человек в муниципалитете Бананера. Полиция сообщила, что преступление было совершено двумя боевиками, которые проникли в дом погибших.

По итогам 2021 года в Колумбии произошло 97 массовых убийств и погиб 171 общественный лидер

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
полиция колумбия массовое убийство
Комментировать