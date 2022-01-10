В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года

Колон, 10 января. В Колумбии зарегистрировано четвертое массовое убийство с начала года. В результате погибли три человека и четверо получили ранения.

@Indepaz de #Colombia???????? denunció este domingo la perpetración de una nueva masacre en el departamento de Nariño https://t.co/78TFAwxyC7 — teleSUR TV (@teleSURtv) January 10, 2022

По данным СМИ, убийство произошло в муниципалитете Колон в департаменте Нариньо, на западе страны. Жертвами стали Хорхе Эрнандес, Патрисия Маргарита де Армас и 17-летний Уильям Эрнандес. Еще четверо человек получили различные ранения. Полиция разыскивает подозреваемых.

Это уже четвертое массовое убийство с начала года в Колумбии. Во время предыдущего неизвестные застрелили семью из трех человек в муниципалитете Бананера. Полиция сообщила, что преступление было совершено двумя боевиками, которые проникли в дом погибших.

По итогам 2021 года в Колумбии произошло 97 массовых убийств и погиб 171 общественный лидер