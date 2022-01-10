Отдыхать я не люблю и не умею: Игорь Корнелюк признался, что остался без рождественских каникул

Без новогодних каникул в этот раз остался композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк. В этом артист признался в беседе с ФАН.

«В этом году, в отличие от прошлого, к счастью, были какие-то новогодние концерты, и даже в новогоднюю ночь был концерт, но все дело в том, что у меня идет глобальная реконструкция студии, которой я занимался еще до Нового года, и сразу после Нового года мы продолжили это увлекательное занятие. И сейчас его продолжаю. Весь в работе», — признался музыкант.

И хотя рождественские каникулы у Корнелюка похитили многочисленные дела, он не расстроился. Уверяет, что отдыхать не умеет, да и не умел никогда.

«Отдыхать я, во-первых, не люблю. А, во-вторых, не умею. И шансов, что я когда-либо научусь отдыхать, у меня уже нет. Я, честно говоря, уже и не парюсь по этому поводу. Я отдыхать не умею. И даже те случаи, когда жена меня вывозила на какие-то курорты, то меня хватает ровно на два дня. На третий и четвертый день я ей говорю, что нужно ехать домой. Потому что я не могу без дела, и я не могу не работать. Вот такой у меня дурацкий характер», — заявил музыкант.

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А всем тем, кто сейчас расстроен выходом на работу и переживает посленовогоднюю депрессию, Игорь Корнелюк сочувствует и советует скорее втянуться в рабочий ритм.

«Когда люди заняты какими-то делами, то рефлексировать по поводу чего бы то ни было у них времени нет. Я понимаю, что отдыхать — это, наверное, дело хорошее. Но в труде заключается смысл нашей жизни. Поэтому, что грустить?! Это хорошо и прекрасно. Каникулы — это здорово, но все заканчивается. Поэтому желаю всем вдохновенного труда. И чтобы все у вас получалось, и у вас за ваш труд было хорошее вознаграждение», — отметил Игорь Корнелюк.

Ранее заслуженный артист России Евгений Дятлов рассказал, что в его рождественском чек-листе были только диван, сон, телевизор и вкусная еда. А певица и композитор Алена Свиридова в интервью ФАН сообщила, что рождественские каникулы провела спокойно и культурно, посетив два отличных спектакля.