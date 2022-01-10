Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:47
18:45
Общество
Помешавший проезду скорой в Петербурге сугроб не убирали более месяца
18:44
Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Профессор Ткаченко: ультиматум Макфола к России призван разрушить диалог по безопасности

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:38
Пресс-центр
Профессор Ткаченко: ультиматум Макфола к России призван разрушить диалог по безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 января. США не заинтересованы в предоставлении России гарантий безопасности, потому делают все, чтобы разрушить диалог, заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

В прямом эфире медиацентра «Патриот» эксперт прокомментировал высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола, который утверждал, что Западу необходимы переговоры в формате «Хельсинки 2.0» якобы для того, чтобы учесть интересы европейских стран.

Ткаченко считает, что позиция американского дипломата похожа на ультиматум. С другой стороны, очевидно, что она вписывается в попытки Запада разрушить диалог по безопасности с РФ.

«У американцев есть такая очень-очень большая идея. Она состоит в том, чтобы заменить разговор о безопасности России на разговор о гарантиях безопасности в Европе», — заметил профессор.

По его словам, едва Москва согласится на такой сценарий, западные представители сведут все к вооруженному конфликту в Донбассе, называя его главной угрозой безопасности Европы. Учитывая, что Россию на Западе беспочвенно называют участником противостояния, диалог окончательно зайдет в тупик.

«И все, и отсюда происходит та самая подмена содержания в переговорах, которая России совершенно неинтересна, — объяснил Ткаченко. — Эти призывы начать переговоры о европейской безопасности с понижением уровня конфликтности означают полное изменение повестки дня».

Ранее в Женеве начался первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности. Стороны обсуждают предложенные Москвой проекты соглашений. В документах, среди прочего, говорится о необходимости запретить дальнейшее расширение НАТО на восток.

Вернуться назад
Все новости / Пресс-центр / Профессор Ткаченко: ультиматум Макфола к России призван разрушить диалог по безопасности
россия сша безопасность донбасс переговоры макфол ткаченко
Комментировать