Профессор Ткаченко: ультиматум Макфола к России призван разрушить диалог по безопасности

Санкт-Петербург, 10 января. США не заинтересованы в предоставлении России гарантий безопасности, потому делают все, чтобы разрушить диалог, заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

В прямом эфире медиацентра «Патриот» эксперт прокомментировал высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола, который утверждал, что Западу необходимы переговоры в формате «Хельсинки 2.0» якобы для того, чтобы учесть интересы европейских стран.

Ткаченко считает, что позиция американского дипломата похожа на ультиматум. С другой стороны, очевидно, что она вписывается в попытки Запада разрушить диалог по безопасности с РФ.

«У американцев есть такая очень-очень большая идея. Она состоит в том, чтобы заменить разговор о безопасности России на разговор о гарантиях безопасности в Европе», — заметил профессор.

По его словам, едва Москва согласится на такой сценарий, западные представители сведут все к вооруженному конфликту в Донбассе, называя его главной угрозой безопасности Европы. Учитывая, что Россию на Западе беспочвенно называют участником противостояния, диалог окончательно зайдет в тупик.

«И все, и отсюда происходит та самая подмена содержания в переговорах, которая России совершенно неинтересна, — объяснил Ткаченко. — Эти призывы начать переговоры о европейской безопасности с понижением уровня конфликтности означают полное изменение повестки дня».

Ранее в Женеве начался первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности. Стороны обсуждают предложенные Москвой проекты соглашений. В документах, среди прочего, говорится о необходимости запретить дальнейшее расширение НАТО на восток.