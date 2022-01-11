Стилисты Vogue: Офисный кэжуал из 2010-х возвращается в моду

В моде последних десятилетий очень много ретроспективы и отсылок к разным эпохам. В начале 2010-х мы ностальгировали по 1990-м, в конце 2010-х — по 2000-м, а сейчас, кажется, снова время вспомнить недавно ушедшую эпоху — 2010-е. Это касается только делового стиля, отмечают стилисты Vogue. Редактор издания Кристиан Аллер вместе со стилистами звезд попыталась понять, что такое деловой стиль 2022 года. В минувших 2010-х в офисе и за его пределами все одевались так, будто шли на деловую встречу. Стиль бизнес-кэжуал определил первую половину прошлого десятилетия. Дамы носили обтягивающие короткие платья, стейтмент-колье и туфли на каблуках с открытым носом. Образы они дополняли приталенными жакетами и сумками через плечо. Если взглянуть на фотографии модниц, к примеру, 2011 года, непонятно, куда они отправляются: на тусовку или на занятия.

Мода циркулирует и достает из центрифуги недавно ушедшие образы, бренды возвращаются к своим знаковым достижениям и снова предлагают их покупателям.

Офисный шик выдохся к середине «десятых», когда в моду вошли кроссовки и оверсайз с отсылкой на 2000-е.

С пандемией многим не хочется возвращаться в офис, но вот дизайнеры как будто назло пытаются нас туда затащить. В прошлом году многие из них отбросили уютные образы и взялись за создание лощеного стиля 2022-го. Новый офисный шик не такой чопорный, каким был в 2010-е. Сейчас он выглядит как минимум сексуальнее.

Ярким примером являются брючные костюмы с разрезами и броскими панк-рок булавками, которые мы можем видеть в весенней коллекции Versace. Или микромини Miu Miu, прекрасно сочетающиеся с короткими жакетами, топами и джемперами той же марки. Или жилет, похожий на смокинг от Fendi, — его предлагается носить на голое тело.

Самые яркие звезды и трендсеттеры уже начали адаптировать новый бизнес-кэжуал. Так, Кендалл Дженнер и Дуа Липа недавно появились на публике в костюмных жилетах, а Рианна надела оверсайз-жакет с каблуками и бейсболкой. Так что мы увидим еще немало таких экспериментов, но главное — правильно их сочетать.

Журнал Vogue предлагает экспертные мнения по этому поводу.

Узкий силуэт из 2010-х заменяется оверсайзом.

«Должен быть эффект, как будто вы сняли его с мужского плеча», — считает персональный стилист Эллисон Борнштейн, среди прочих клиенток которой Кэти Холмс.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы немного увеличить пропорции.

Должен быть и правильный подбор обуви.

«Никаких шпилек, сегодня деловая обувь — это лоферы или изящные kitten heels, — говорит Борнштейн. — Мне нравится, что в 2010-х туфли немного обнажали носок, но теперь им на смену пришли слингбэки».

Неплохим вариантом будут и сдержанные мюли на плоской подошве. Также стилисты не советуют повторять моду 2010-х полностью.

«Устройте своему гардеробу небольшой детокс, — комментирует новый офисный стиль Джорден Бикхэм, стилист съемок Vogue. — Немного разденьтесь. Выбирайте простые брюки со стрелками. Может быть, жилет. Однотонный комплект из разных вещей. Не забудьте правильную блузу и модную сумку — это свяжет весь образ».

В мужском гардеробе эксперты предлагают обращать внимание на нюансы. Голливудский стилист Аво Ермагян, который одевает Ника Джонаса и Лесли Одома-младшего, выделил три правила для мужчин:

«Замените черные, темно-синие и серые костюмы на светло-голубые и коричневые, разных оттенков. И в качестве альтернативы рубашке выбирайте тонкие свитеры более ярких цветов или с принтом — это привнесет немного разнообразия и сделает костюм менее консервативным».

Туфли и лоферы джентльменам он предлагает заменить на кроссовки.

Ранее сообщалось, почему, по мнению историка моды Александра Васильева, девушкам нельзя одеваться по образу певицы Глюкозы.