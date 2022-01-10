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Русский ответ на вал западной пропаганды: депутат Госдумы Бородай о фильме «Гранит»
Общество
Русский ответ на вал западной пропаганды: депутат Госдумы Бородай о фильме «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Такие фильмы, как «Гранит» внушают надежду, что и отечественная киноиндустрия сможет осмысливать действительность с точки зрения национальных интересов. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы Александр Бородай. Собеседник издания оценил важность картины, рассказывающей о российских инструкторах в Мозамбике.

«Когда говорят, что США ведут мировую экспансию, то понятно, что они ведут ее, в частности, через голливудские фильмы, которые смотрит практически каждый человек на планете. Естественно, что нам нужно чем-то отвечать и в этом смысле тоже. И поэтому этот фильм является хорошей попыткой русского ответа на вал западной пропагандисткой кинопродукции», — сообщил политик.

«Русский ответ на вал западной пропаганды»: депутат Госдумы Бородай о фильме «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Александр Бородай также отметил, что нашему зрителю, а особенно представителям молодого поколения, гораздо интереснее смотреть истории о своих отважных соотечественниках.

«Патриотичный акцент в фильме присутствует, но я считаю, что акцент этот правильный. И как всякое кино, «Гранит», прежде всего, направлен, конечно, для того, чтоб донести смыслы для молодых. Потому что молодые сейчас мало читают и в основном информацию получают — хоть это и плохо, но факт — в аудиовизуальном варианте. И в этом смысле фильм «Гранит» особенно полезен», — подчеркнул Александр Бородай.

«Русский ответ на вал западной пропаганды»: депутат Госдумы Бородай о фильме «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Ранее актер Евгений Дятлов, комментируя фильм «Гранит», заявил, что в истории нашей страны много подвигов, достойных того, чтобы лечь в основу кинолент.

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Все новости / Общество / Русский ответ на вал западной пропаганды: депутат Госдумы Бородай о фильме «Гранит»
госдума гранит александр бородай евгений дятлов фильм "гранит"
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