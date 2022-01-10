Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:47
18:45
Общество
Помешавший проезду скорой в Петербурге сугроб не убирали более месяца
18:44
Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российско-американские переговоры по безопасности продолжаются в Женеве уже семь часов

Политика
Российско-американские переговоры по безопасности продолжаются в Женеве уже семь часов
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 10 января. Переговоры России и Соединенных Штатов по вопросу гарантий безопасности продолжаются на протяжении семи часов за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Известно, что саммит начался в 11:00 по московскому времени. Российская и американская стороны за все это время сделали только один перерыв — на короткий прием пищи.

Ранее сообщалось, что настроенные против России партнеры по Североатлантическому альянсу не позволяют делегации Соединенных Штатов комфортно вести диалог с РФ. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Российско-американские переговоры по безопасности продолжаются в Женеве уже семь часов
россия сша женева
Комментировать