Российско-американские переговоры по безопасности продолжаются в Женеве уже семь часов

Женева, 10 января. Переговоры России и Соединенных Штатов по вопросу гарантий безопасности продолжаются на протяжении семи часов за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Известно, что саммит начался в 11:00 по московскому времени. Российская и американская стороны за все это время сделали только один перерыв — на короткий прием пищи.

Ранее сообщалось, что настроенные против России партнеры по Североатлантическому альянсу не позволяют делегации Соединенных Штатов комфортно вести диалог с РФ. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.