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Алла Пугачева нарушила многолетнюю праздничную традицию на Рождество

Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарушила многолетнюю праздничную традицию на Рождество
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Москва, 10 января. Певица Алла Пугачева изменила давней традиции и отказалась встречать Рождество в кругу друзей в своем замке. Супруг артистки Максим Галкин провел торжество без Примадонны.

Алла Пугачева и Максим Галкин нередко приглашают гостей в свое поместье по торжественным поводам. Знаменитости ежегодно отмечали торжество в их замке в деревне Грязь. Однако в этом году Примадонна неожиданно решила провести праздник в тихой обстановке и тем самым нарушила традицию, которая укоренилась за много лет.

При этом Галкин решил не пропускать праздник и отправился на торжество к адвокату Иде Достман. Телеведущий появился на фото в кругу друзей, но без супруги.

Неизвестно, где в тот момент находилась Примадонна. Однако компанию Галкину составили актриса Олеся Судзиловская, Марина Юдашкина, Стас Михайлов с супругой и Александр Буйнов. Поклонники Примадонны забеспокоились из-за ее отсутствия на празднике.

На прошлой неделе Пугачева и Галкин не стали пропускать не менее важный праздник — годовщину свадьбы. Примадонна призналась, что прошла обряд венчания с мужем и никогда серьезно не ссорилась с ним.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева нарушила многолетнюю праздничную традицию на Рождество
рождество галкин пугачева
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