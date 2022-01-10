Старец Серафим Саровский предсказал объединение славянских народов в XXI веке

Москва, 10 января. Предсказания иеромонаха Серафима Саровского часто сбывались. Старец предсказал падение Российской империи и расстрел семьи Романовых. По его словам, в XXI веке Россию также ожидают судьбоносные события.

Серафим Саровский утверждал, что в будущем будет создано единое славянское государство, основой которого станет Россия. Произойти это должно именно в XXI веке. Кроме того, старец предсказал начало крупного военного конфликта, который, тем не менее, не затронет Россию. В конечном счете этот конфликт приведет к увеличению влияния христианской веры, сообщает издание «Слово и Дело».

В своих пророчествах старец увидел вхождение Иерусалима и Константинополя в состав России. В целом страна выдержит все испытания, которые ожидают ее в XXI веке. Тем не менее Саровский подчеркивал, что после распада Советского Союза у россиян будет 15 лет на то, чтобы вновь вернуться к православной вере, иначе бог обрушит на нее большие страдания.

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Известный французский провидец Нострадамус предсказал человечеству природные катастрофы в 2022 году. В мире может возникнуть массовый голод, который станет поводом для начала крупномасштабного конфликта, утверждал предсказатель.