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В Мексике выявили трех заболевших новым штаммом «‎Флурона»

Весь мир
В Мексике выявили трех заболевших новым штаммом «‎Флурона»
rospotrebnadzor.ru  /  «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

Мехико, 10 января. Органы здравоохранения Мексики подтвердили заражение новым штаммом коронавируса «Флурона». Мутацию обнаружили у пациентов из штатов Халиско и Наярит на западе страны.

Руководитель лаборатории по диагностике заболеваний при Гвадалахарском университете Алехандра Натали Вега Маганья подтвердила первые два заражения «Флуроной» в штате Халиско. Она отметила, что у обоих пациентов болезнь протекала в легкой форме.

Министр здравоохранения штата Наярит Хосе Франсиско Мунгия Перес подтвердил третий случай. Штамм выявили у 28-летней женщины в городе Тепик.

Мексика — вторая страна в Латинской Америке, сообщившая об обнаружении «Флуроны». Бразилия была первой в регионе: там болезнь зафиксировали 6 января.

Впервые новый штамм зарегистрировали в Израиле в конце декабря 2021 года. Мутацию, возникающую при одновременном заболевании коронавирусом и гриппом, обнаружили у беременной женщины, которая ни разу не прививалась. По словам израильский врачей, «Флурон» вызывает серьезные затруднения дыхания. Пока о новом штамме больше ничего неизвестно.

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мексика коронавирус штамм
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