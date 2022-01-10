В Мексике выявили трех заболевших новым штаммом «‎Флурона»

Мехико, 10 января. Органы здравоохранения Мексики подтвердили заражение новым штаммом коронавируса «Флурона». Мутацию обнаружили у пациентов из штатов Халиско и Наярит на западе страны.
Autoridades sanitarias de #México???????? confirmaron este #domingo los tres primeros casos de la infección simultánea de #gripe y #coronavirus conocida como #flurona https://t.co/j48DIiErBU— teleSUR TV (@teleSURtv) January 10, 2022
Руководитель лаборатории по диагностике заболеваний при Гвадалахарском университете Алехандра Натали Вега Маганья подтвердила первые два заражения «Флуроной» в штате Халиско. Она отметила, что у обоих пациентов болезнь протекала в легкой форме.
Министр здравоохранения штата Наярит Хосе Франсиско Мунгия Перес подтвердил третий случай. Штамм выявили у 28-летней женщины в городе Тепик.
Мексика — вторая страна в Латинской Америке, сообщившая об обнаружении «Флуроны». Бразилия была первой в регионе: там болезнь зафиксировали 6 января.
Впервые новый штамм зарегистрировали в Израиле в конце декабря 2021 года. Мутацию, возникающую при одновременном заболевании коронавирусом и гриппом, обнаружили у беременной женщины, которая ни разу не прививалась. По словам израильский врачей, «Флурон» вызывает серьезные затруднения дыхания. Пока о новом штамме больше ничего неизвестно.