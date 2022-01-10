Народная милиция ДНР объяснила новые обстрелы ВСУ в Донбассе переговорами России и НАТО

Донецк, 10 января. Украинская армия возобновила обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — Н​​​​​​​АТО. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Ранее представители Донецкой Народной Республики сообщили, что бойцы ВСУ вновь начали обстреливать территорию ДНР после четырехдневного затишья.

«Увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне предстоящей встречи Россия — НАТО», - говорится в сообщении.

Таким образом Киев пытается напомнить Западу о своем существовании. Украина старается сделать все, чтобы НАТО не забыла о ней, как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня, подчеркивают представители Народной милиции ДНР.

Ранее оборонное ведомство республики сообщило о том, что подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Новая Таврия. Обстрел велся из гранатометов.