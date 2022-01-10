Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:47
18:45
Общество
Помешавший проезду скорой в Петербурге сугроб не убирали более месяца
18:44
Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Народная милиция ДНР объяснила новые обстрелы ВСУ в Донбассе переговорами России и НАТО

Армия
Народная милиция ДНР объяснила новые обстрелы ВСУ в Донбассе переговорами России и НАТО
Федеральное агентство новостей

Донецк, 10 января. Украинская армия возобновила обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — Н​​​​​​​АТО. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Ранее представители Донецкой Народной Республики сообщили, что бойцы ВСУ вновь начали обстреливать территорию ДНР после четырехдневного затишья.

«Увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне предстоящей встречи Россия — НАТО», - говорится в сообщении.

Таким образом Киев пытается напомнить Западу о своем существовании. Украина старается сделать все, чтобы НАТО не забыла о ней, как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня, подчеркивают представители Народной милиции ДНР.

Ранее оборонное ведомство республики сообщило о том, что подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Новая Таврия. Обстрел велся из гранатометов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ДНР объяснила новые обстрелы ВСУ в Донбассе переговорами России и НАТО
украина донецк нато
Комментировать