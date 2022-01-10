Борис Щербаков увел будущую супругу у другого мужчины в студенчестве

Москва, 10 января. Актер театра и кино Борис Щербаков рассказал историю знакомства со своей супругой Татьяной. Артист признался, что увел юную студентку МХАТа у другого мужчины.

Щербаков поделился историей первой встречи с будущей женой. Он даже вспомнил дату и место самого важного события в его жизни. Щербаков заявил, что они познакомились в студенческом общежитии. Об этом актер рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Это случилось 31 августа в 1968 году. Я был студентом Школы-студии МХАТ. Мне дали ключи от комнаты в общежитии. Я зашел в комнату, а там уже два молодых человека сидели. И была еще одна свободная кровать. И тут зашла Таня. Она говорит: «Ой, а я должна здесь жить». Я пошутил: «Так давайте жить вместе», — рассказал звезда киноленты «...По прозвищу «Зверь».

По словам актера, она уже была замужем. Щербаков заявил, что их роман начался после поцелуя на репетиции одного из спектаклей на втором курсе учебы, который был запланирован по сценарию. Артист отметил, что после поцелуя он покраснел и убежал со сцены.

Ранее Щербаков рассказал о пользе вакцинации от коронавируса. Щербаков прошел полный курс вакцинации. Актер отметил, что прививка помогла пережить ему болезнь в легкой форме. Артист также признался, что недавно прошел ревакцинацию от инфекции.