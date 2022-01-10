Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 21:49
21:49
Политика
Рябков указал на необходимость изменений в отношениях России, НАТО и США
21:47
Весь мир
Возвращение зеленой Сахары: что ждет Сахель после высадки 100 миллионов гектаров деревьев
21:36
Экономика
Продуктовые карточки и подорожание хлеба на 35%: что может ждать Украину в 2022 году
21:30
Происшествия
Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой
21:29
Политика
Голосование о санкциях против «СП-2» поставило демократов в США в трудное положение
21:27
Политика
Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
21:18
Общество
Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
21:15
Шоу-бизнес
Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой
21:14
Общество
Жители Симферополя надеются, что новый глава наведет в городе порядок
21:14
Весь мир
Политолог Иван Аркатов: Западные элиты боятся независимости Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
Общество
Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир, 10 января. Более 50 сотрудников администрации города Владимира в свой обеденный перерыв вооружились лопатами и пошли помогать муниципальным коммунальным службам. Они расчищали от снега остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам, сообщают «Владимирские ведомости». С середины дня они успели поработать на нескольких улицах.

Глава Владимира Андрей Шохин выступил с поддержкой инициативы коллег по оказанию помощи коммунальным службам, однако подчеркнул, что ответственность за уборку города и дворовых территорий несут предприятия ЖКХ и управляющие компании.

По информации областной прокуратуры, сугробы с тротуаров и дорог Владимира убираются чрезвычайно плохо. Владимирской прокуратурой возбуждено 20 из 39 административных дел по нарушению правил благоустройства. Ситуация повторяется из года в год, а в начале 2021 прокуратурой фиксировался транспортный коллапс по причине плохой уборки снега. Тогда чиновники уже устраивали «десанты» по уборке снега, но разовыми акциями проблему не решить.

Ранее в беседе с ФАН свое возмущение качеством уборки улиц Петербурга выразили москвичи, приехавшие в город на Неве на каникулы. Они назвали питерских работников ЖКХ «халтурщиками».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
владимир чиновники акция уборка снега
Комментировать