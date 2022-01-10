Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега

Владимир, 10 января. Более 50 сотрудников администрации города Владимира в свой обеденный перерыв вооружились лопатами и пошли помогать муниципальным коммунальным службам. Они расчищали от снега остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам, сообщают «Владимирские ведомости». С середины дня они успели поработать на нескольких улицах.

Глава Владимира Андрей Шохин выступил с поддержкой инициативы коллег по оказанию помощи коммунальным службам, однако подчеркнул, что ответственность за уборку города и дворовых территорий несут предприятия ЖКХ и управляющие компании.

По информации областной прокуратуры, сугробы с тротуаров и дорог Владимира убираются чрезвычайно плохо. Владимирской прокуратурой возбуждено 20 из 39 административных дел по нарушению правил благоустройства. Ситуация повторяется из года в год, а в начале 2021 прокуратурой фиксировался транспортный коллапс по причине плохой уборки снега. Тогда чиновники уже устраивали «десанты» по уборке снега, но разовыми акциями проблему не решить.

Ранее в беседе с ФАН свое возмущение качеством уборки улиц Петербурга выразили москвичи, приехавшие в город на Неве на каникулы. Они назвали питерских работников ЖКХ «халтурщиками».