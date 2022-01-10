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В Эквадоре рассмотрят проект легализации абортов

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:06
Весь мир
В Эквадоре рассмотрят проект легализации абортов
twitter.com/JusticiaAN  / 

Кито, 10 января. Национальная ассамблея Эквадора рассмотрит законопроект о гарантии права на добровольное прерывание беременности в случае изнасилования. Об этом сообщается на официальной странице однопалатного парламента.

Анализ проекта о легализации абортов будет осуществлен Постоянным комитетом по вопросам правосудия и государственного устройства.

Первые дебаты касательно одобрения закона прошли в 2021 году, и теперь комитет рассмотрит поправки, чтобы представить его на обсуждение во второй раз.

«Комитет по вопросам правосудия и государственного устройства принимает разных профессионалов и экспертов, чтобы продолжить анализ проекта о гарантии права на добровольное прерывание беременности в случае изнасилования и принять во внимание критику в адрес закона», — написано на странице Национальной Ассамблеи в Twitter.

Основной целью инициативы является гарантия, защита и урегулирование права женщин, детей и подростков на законное и добровольное прерывание беременности в случае сексуального насилия, а также сохранения их достоинства и автономии при осуществлении прав человека, предусмотренных Конституцией.

Ожидается, что голосование касательно отчета комитета произойдет 12 января. Проект будет представлен на одобрение Национальной ассамблеи 20 или 25 января.

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