В Эквадоре рассмотрят проект легализации абортов

Кито, 10 января. Национальная ассамблея Эквадора рассмотрит законопроект о гарантии права на добровольное прерывание беременности в случае изнасилования. Об этом сообщается на официальной странице однопалатного парламента.

Анализ проекта о легализации абортов будет осуществлен Постоянным комитетом по вопросам правосудия и государственного устройства.

Первые дебаты касательно одобрения закона прошли в 2021 году, и теперь комитет рассмотрит поправки, чтобы представить его на обсуждение во второй раз.

«Комитет по вопросам правосудия и государственного устройства принимает разных профессионалов и экспертов, чтобы продолжить анализ проекта о гарантии права на добровольное прерывание беременности в случае изнасилования и принять во внимание критику в адрес закона», — написано на странице Национальной Ассамблеи в Twitter.

La Comisión de @JusticiaAN recibe a varios profesionales y expertos, para continuar con el análisis del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, en lo que respecta al nudo crítico de los requisitos. pic.twitter.com/9gLp27HKTm — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 15, 2021

Основной целью инициативы является гарантия, защита и урегулирование права женщин, детей и подростков на законное и добровольное прерывание беременности в случае сексуального насилия, а также сохранения их достоинства и автономии при осуществлении прав человека, предусмотренных Конституцией.

???? BOLETÍN DE PRENSA | La Comisión de Justicia y Estructura del Estado respecto al tratamiento del proyecto de “Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación” ⤵️ pic.twitter.com/RjpwfgwUPK — Comisión de Justicia y Estructura del Estado (@JusticiaAN) January 7, 2022

Ожидается, что голосование касательно отчета комитета произойдет 12 января. Проект будет представлен на одобрение Национальной ассамблеи 20 или 25 января.