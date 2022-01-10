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Вмешательство извне и конфликт элит: есть ли риск повторения январских событий в Казахстане
Политика
Вмешательство извне и конфликт элит: есть ли риск повторения январских событий в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В Казахстане для раскачивания ситуации и организации беспорядков применялись «майданные» технологии. Об этом в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин. В беседе с ФАН политолог Максим Жаров подчеркнул, что прессинг на действующую власть в Казахстане оказывали третьи страны. Он также не исключил рецидив январских событий в этой стране.

«В основе происходящих в Казахстане событий — внутриэлитный путч. В ходе этого путча действительно применялись технологии «бархатных революций», при этом в качестве боевого актива использовались участники криминальных и террористических формирований. Информационный прессинг на действующую в Казахстане власть с использованием «майданных» технологий также оказывали третьи страны, заинтересованные как в падении этой власти, так и в ее укреплении», — пояснил Жаров.

Политолог убежден, что внутриказахский конфликт еще очень далек от завершения, поэтому подводить итоги деятельности миротворческой миссии ОДКБ в этой стране пока преждевременно.

«Прогноз ситуации в Казахстане во многом сейчас зависит от способности казахских элит договориться между собой и от намерений третьих стран в регионе, прежде всего США, Великобритании, Турции, а также России и Китая. Ведь у каждого свой интерес: для кого-то важна стабильность в регионе, например, нашей стране, а кому-то наоборот — конфликт. Внешние участники этого искусственного конфликта, тесные связи с которыми имеют конфликтующие казахские элиты, в значительной степени затрудняют поиск внутриказахского компромисса. Поэтому не исключен и рецидив январских событий в этой стране», — убежден Жаров.

В понедельник, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел «продуктивную» беседу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой они обсудили ситуацию, сложившуюся в республике. Токаев подтвердил, что казахстанские власти не используют силу против мирных демонстрантов, и дал понять главе Евросовета, что государство продолжит укреплять сотрудничество с ЕС.

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