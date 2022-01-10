Собчак ответила раскритиковавшим Блиновскую хейтерам

Москва, 10 января. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг блогера Елены Блиновской после выхода интервью с ней. Журналистка встала на защиту собеседницы.

Долгожданное интервью Собчак с Блиновской создавалось еще летом прошлого года, однако оно добралось до аудитории лишь на новогодних каникулах. Вскоре эпизод стал резонансным — многим зрителям не понравилось поведение блогера. Кроме того, ее обвинили в мошенничестве из-за продажи собственного онлайн-марафона.

Собчак решила заступиться за блогера. Телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором отреагировала на комментарии хейтеров в адрес Блиновской.

«Лена, в отличие от других, имела смелость выйти на разговор, заявить свою позицию и мировоззрение. Нужно ли за это хейтить? Не в этом была цель, не в «разоблачении» (это не мой термин и мне он не нравится) конкретного человека», — заявила Собчак.

Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Телеведущая также отметила, что она лишь надеялась понять, почему подписчики интересуются ее курсом и верят в «посылы вселенной».

Телеведущий Андрей Малахов ранее жестко высказался о Блиновской. Он признался, что не смотрел интервью Собчак с «продавщицей из Ярославля».