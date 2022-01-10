Фура заблокировала проезд по Симферопольскому шоссе в Московской области

Неудачный маневр фуры на Симферопольском шоссе спровоцировал многочасовую пробку. Водители стояли без движения на заснеженной дороге.

Инцидент произошел на 102-ом км шоссе. Очевидец рассказал, что дальнобойщикам сообщили об аварии на трассе М-2 «Крым». Грузовик перекрыл несколько полос.

«Без движения уже минут 30 стоим. Вообще в мертвую. Никакой радости. Фура там распласталась неплохо», — возмущается автор видео.

Сотрудники ГАИ не могли прибыть к месту аварии, чтобы освободить путь другим машинам. Инспекторам пришлось ехать по встречной полосе.

В итоге пробку удалось устранить с помощью спецтехники. Очевидец снял на видео ту самую фуру, из-за которой было перекрыто движение.