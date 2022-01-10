Отток майнеров из Казахстана провоцирует снижение стоимости биткоина

Москва, 10 января. Главная криптовалюта современности обновила минимум с 21 сентября. Просадка может быть связана с тем, что происходит сейчас в Казахстане, считают эксперты.

Биткоин значительно подешевел и опустился ниже уровня в 40 тыс. долларов. Последний раз подобные значения фиксировались осенью прошлого года.

Криптовалюта достигла отметки в 39 809 долларов. Корректировки курса объясняются по-разному. Один из казахстанских майнеров заявил, что без интернета не будет майнинга, поэтому местные добытчики цифровых монет начинают покидать республику. При этом Казахстан имеет статус второго по величине в мире отраслевого хаба.

Другие эксперты считают, что тенденция не связана с беспорядками в Казахстане и является частью стандартной механики. Так, основатель Galaxy Digital Майк Новограц отметил в комментарии CNBC, что биткоин снижается, так как это — здоровый откат после мощного прироста в предыдущем году. С точки зрения аналитика, криптовалюта найдет поддержку в районе 38-40 тыс. долларов и вновь начнет расти.

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов полагает, что биткоину необходимо обвалиться, чтобы после этого набрать форму. Его прогноз заключается в том, что токен просядет до 28-30 тыс. долларов, а затем будет набирать обороты.

В Казахстане после Нового года начались беспорядки. Протестующие первоначально выступали против двукратного повышения цен на сжиженный газ, а затем у митингующих появились и политические требования. В скором времени акции превратились в погромы, радикалы начали вступать в схватку с сотрудниками полиции. Сейчас в стране уже находится миротворческий контингент ОДКБ, который в основном стабилизировал обстановку.