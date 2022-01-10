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Василий Березуцкий стал ассистентом своего брата в ЦСКА

Спорт
Василий Березуцкий стал ассистентом своего брата в ЦСКА
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 10 января. Знаменитый «армеец» Василий Березуцкий вернулся в столичный клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.

Василий будет ассистентом Алексея в тренерском штабе. В 2020 году руководство ЦСКА назначило специалиста заместителем генерального директора по спортивным вопросам, позднее он помогал Виктору Гончаренко в тренерском штабе, передает RT.

«С возвращением, Василий Владимирович!» — следует из сообщения в Twitter-аккаунте красно-синих.

В понедельник днем стало известно, что Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу своего брата Алексея в стане «армейцев». Василий Березуцкий защищал цвета ЦСКА в течение 16 лет, в 2018 году защитник завершил игровую карьеру.

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футбол Василий Березуцкий цска
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