Василий Березуцкий стал ассистентом своего брата в ЦСКА

Москва, 10 января. Знаменитый «армеец» Василий Березуцкий вернулся в столичный клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.

Василий будет ассистентом Алексея в тренерском штабе. В 2020 году руководство ЦСКА назначило специалиста заместителем генерального директора по спортивным вопросам, позднее он помогал Виктору Гончаренко в тренерском штабе, передает RT.

«С возвращением, Василий Владимирович!» — следует из сообщения в Twitter-аккаунте красно-синих.

В понедельник днем стало известно, что Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу своего брата Алексея в стане «армейцев». Василий Березуцкий защищал цвета ЦСКА в течение 16 лет, в 2018 году защитник завершил игровую карьеру.