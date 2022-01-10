Председателя Европарламента Сассоли госпитализировали из-за осложнения в иммунной системе

Рим, 10 января. Председатель Европарламента Давид Сассоли с 26 декабря находится в больнице в Италии, сказано в сообщении ЕП.

Уточняется, что соответствующая госпитализация была необходима в связи с серьезным нарушением иммунной системы. В ЕП подчеркнули, что вся официальная деятельность председателя Европейского парламента была отменена.

«Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы», — говорится в сообщении ЕП.

Ранее стало известно, что Сассоли госпитализирован в больницу во французском Страсбурге с диагностированной пневмонией. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе политика.