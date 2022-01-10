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Александр Бикантов стал новым послом России в ЦАР

  /   Обновлено: 10 января 2022 17:44
Весь мир
Александр Бикантов стал новым послом России в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 10 января. Александр Бикантов стал новым послом России в Центральноафриканской Республике, сменив Владимира Титоренко. Соответствующий Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике. Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — указано в документе.

Бикантов ранее находился на посту заместителя Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати МИД РФ. Титоренко занимал должность посла России в ЦАР на протяжении трех лет, с января 2019 года.

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