Москва, 10 января. Александр Бикантов стал новым послом России в Центральноафриканской Республике, сменив Владимира Титоренко. Соответствующий Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике. Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — указано в документе.

Бикантов ранее находился на посту заместителя Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати МИД РФ. Титоренко занимал должность посла России в ЦАР на протяжении трех лет, с января 2019 года.