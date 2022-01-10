Совет министров Болгарии еще не выработал «национальную позицию» по Украине

София, 10 января. Правительство Болгарии пока не определилось с «национальной позицией» по поводу ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщил глава минобороны республики Стефан Янев.

Ранее министр заявил, что считает ненужным размещение дополнительных сил НАТО в Болгарии. При этом по словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, это заявление является личным мнением Янева и не отражает официальную позицию Софии.

«Мы считаем контрпродуктивной на данном этапе эскалацию военных мер на восточном фланге НАТО до того, как будут использованы все другие дипломатические средства для деэскалации напряженности», — цитирует Янева портал DarikNews.

Министр также подчеркнул, что совет министров Болгарии пока еще не выработал «национальную позицию» в отношении ситуации на границе Украины. Страны НАТО все еще продолжают обсуждать варианты ответа на растущую напряженность в регионе.

Ранее генерал ВС США Тод Уолтерс предложил усилить военное присутствие Североатлантического альянса в Болгарии и Румынии. Генерал выступил с такой инициативой во время засекреченной видеоконференции с участием представителей стран — членов НАТО