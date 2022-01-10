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США отозвали запрос об экстрадиции из ФРГ российского музыканта Дениса Казначеева
Общество
США отозвали запрос об экстрадиции из ФРГ российского музыканта Дениса Казначеева
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщает вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами.

«Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что минюст США отказался от экстрадиции россиянина. Фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению. Все обвинения в его адрес выглядели надуманными. Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было, мягко говоря, странно», — сказал правозащитник Мельников.

По его словам, такого результата удалось добиться «благодаря вниманию к этой проблеме российских и зарубежных СМИ, участию неравнодушных граждан и его друзей, грамотной работе адвокатов, правозащитников и поддержке со стороны МИД России».

Ранее Апелляционный суд в Германии постановил выдать США российского музыканта Казначеева, однако на решение была подана апелляция, и процесс экстрадиции был приостановлен. Он был арестован в Берлине 29 мая 2020 года по запросу США в связи с обвинениями в причастности к незаконным многомиллионным финансовым схемам. Позднее суд освободил его под залог 20 тысяч евро, Казначеев свою причастность к этим деяниям категорически отрицает.

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сша минюст сша денис казначеев
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