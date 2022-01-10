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Даниэль Ортега принесет присягу в качестве президента Никарагуа

Весь мир
Даниэль Ортега принесет присягу в качестве президента Никарагуа
Global Look Press  /  Carlos Herrera/dpa

Манагуа, 10 января. Сегодня Даниэль Ортега вновь принесет присягу в качестве президента Никарагуа после победы на выборах 7 ноября. Об этом сообщают власти страны.

Церемония инаугурации пройдет сегодня вечером на площади Революции в столице. По словам вице-президента и супруги Ортеги Росарио Мурильо, в мероприятии примут участие делегации из по меньшей мере 21 государства в составе их глав и министров иностранных дел. Представители России, Китая, Венесуэлы, Ирана, Сирии и ряда других стран подтвердили свое присутствие. По последней информации, Аргентина и Мексика сообщили, что не будут присутствовать на церемонии.

Мурильо заявила, что в этот день никарагуанский народ подтвердит в торжественной обстановке свою поддержку социалистическому пути, выбранному 15 лет назад в защиту труда, мира, всеобщего блага и демократической модели на основе солидарности.

Вице-президент подчеркнула, что эта победа представляет собой триумф над злом, ненавистью, раздором и конфликтами после крупных акций протеста и попытки госпереворота против Ортеги в 2018 году.

Вместе с этим президентским сроком Даниэль Ортега будет занимать пост главы Никарагуа на протяжении рекордных 26 лет.

Выборы в Никарагуа

В стране 7 ноября состоялись выборы, на которых победил действующий президент с 76% голосов. Данное событие прошло в крайне напряженной обстановке по причине как внутренних обстоятельств, так и международного давления. В преддверии выборов были отстранены от процедуры голосования или арестованы 35 руководителей оппозиции, включая семь кандидатов в президенты.

Даниэль Ортега принесет присягу в качестве президента Никарагуа
Федеральное агентство новостей

Такие условия проведения плебисцита вызвали волну критики со стороны некоторых государств. Президент США Джо Байден 8 ноября раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа, и подчеркнул, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми». Он призвал Ортегу освободить всех заключенных оппозиционеров и «предпринять шаги по восстановлению демократии в стране», в противном случае пригрозил продолжить давление.

Позже Генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию о нелегитимности выборов. Документ был утвержден 25 из 34 стран — членов объединения. Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора.

Подобное вмешательство во внутренние дела государства стало поводом для выхода Никарагуа из ОАГ.

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также раскритиковал власти США за решение не признавать итоги голосования.

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