Даниэль Ортега принесет присягу в качестве президента Никарагуа

Манагуа, 10 января. Сегодня Даниэль Ортега вновь принесет присягу в качестве президента Никарагуа после победы на выборах 7 ноября. Об этом сообщают власти страны.

Церемония инаугурации пройдет сегодня вечером на площади Революции в столице. По словам вице-президента и супруги Ортеги Росарио Мурильо, в мероприятии примут участие делегации из по меньшей мере 21 государства в составе их глав и министров иностранных дел. Представители России, Китая, Венесуэлы, Ирана, Сирии и ряда других стран подтвердили свое присутствие. По последней информации, Аргентина и Мексика сообщили, что не будут присутствовать на церемонии.

#Nicaragua????????|| Comrade Vice President Rosario Murillo announced that this coming January 10, 300 comrades from the different countries of the world will attend the inauguration of the ‘People-President.’ which will take place at the end of the afternoon. pic.twitter.com/VPS65j8CBS