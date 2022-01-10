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Кабмин ФРГ отреагировал на призыв украинского посла поставить Киеву оружие

Армия
Кабмин ФРГ отреагировал на призыв украинского посла поставить Киеву оружие
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 10 января. Вооруженный конфликт в Донбассе невозможно решить военными методами, заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Кристиане Хофман.

Таким образом она прокомментировала требования украинского посла в Германии Андрея Мельника поставить Киеву оборонительное вооружение. Хофман отметила, что конфликт на юго-востоке Украины может быть урегулирован только мирным путем.

«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», — заявила она, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее телеканал RT сообщал, что украинский посол Мельник пригрозил Германии «серьезными последствиями» в случае, если Берлин откажется поставлять Киеву оружие. Политологи считают, что украинская сторона не имеет реальных рычагов давления на Германию.

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