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Объем торгов на Мосбирже оказался рекордным в 2021 году

Экономика
Объем торгов на Мосбирже оказался рекордным в 2021 году
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 10 января. Годовой объем торгов на Московской бирже в минувшем году возрос на 6.6% . Тем самым впервые в истории был достигнут рекордный показатель в 1,01 квадриллиона рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года отмечены и на рынке акций. За 12 месяцев они увеличились на четверть, до 30 трлн рублей. Срочный рынок поднялся на 21,7%, до 158 трлн рублей, а денежный — на 11,1%, до 474 трлн рублей.

Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) продемонстрировал почти пятикратный рост, достигнув 2,8 трлн рублей, рынок драгметаллов вырос в четыре раза, до 209,2 млрд рублей.

Активность на российских биржах способна прибавить в 2022 году до 20% и обновить исторический максимум.

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