Власти Судана объявили о начале процедур обеспечения безопасности в Дарфуре

Эль-Фашир, 10 января. Процедуры по реализации мер безопасности стартовали 9 января в суданском регионе Дарфур, сообщает официальное информационное агентство страны SUNA.

Осуществляемые властями действия предусмотрены условиями Джубинского мирного соглашения, подписанного в октябре 2020 года, и начнутся с создания объединенных сил специального назначения. Личный состав численностью 3,3 тыс. человек формируется поровну из числа военнослужащих ранее оппозиционных вооруженных движений и суданских регулярных войск.

Заместитель начальника оперативного штаба ВС генерал-полковник Халед Абдин аш-Шами встретился с членами Комитета безопасности Северного Дарфура во главе с губернатором Нимром Мухаммадом Абдул Рахманом в присутствии исполняющего обязанности правителя региона Мухаммада Исы Алиу. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров он сообщил, что административные процедуры по формированию отряда специального назначения продлятся две недели, после чего в течение трех месяцев бойцы пройдут военную подготовку.

Со своей стороны, губернатор Северного Дарфура Нимр Мухаммад Абдул Рахман заявил, что создание совместных сил в регионе является первым шагом к реализации пункта о мерах безопасности и защиты гражданского населения. По его словам, данные мероприятия подтверждают серьезность намерений всех сторон, подписавших Джубинское мирное соглашение.

В июле 2021 года председатель суданского Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан издал специальный указ о формировании объединенного высшего комитета по прекращению огня и реализации процедур безопасности в регионе Дарфур. Среди задач нового органа — надзор за мерами по слиянию и демобилизации военных сил.