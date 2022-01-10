ФАН узнал о состоянии госпитализированной в Москве Елены Прокловой

Москва, 10 января. Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Стали известны подробности ее состояния.

Источник Федерального агентства новостей, близкий к семье актрисы, рассказал, что медики только лишь подозревают инсульт у Прокловой. Он отметил, что пока диагноз не подтвердили.

«Пока понятно, что только подозрение на инсульт, сам инсульт не подтвержден», — сообщил источник ФАН.

Ранее актрису Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве. Согласно сообщениям СМИ, медики диагностировали у артистки инсульт.