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ФАН узнал о состоянии госпитализированной в Москве Елены Прокловой

  /   Обновлено: 10 января 2022 17:36
Общество
ФАН узнал о состоянии госпитализированной в Москве Елены Прокловой
Pr Scr instagram.com  /  @alenaproklova

Москва, 10 января. Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Стали известны подробности ее состояния.

Источник Федерального агентства новостей, близкий к семье актрисы, рассказал, что медики только лишь подозревают инсульт у Прокловой. Он отметил, что пока диагноз не подтвердили.

«Пока понятно, что только подозрение на инсульт, сам инсульт не подтвержден», — сообщил источник ФАН.

Ранее актрису Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве. Согласно сообщениям СМИ, медики диагностировали у артистки инсульт.

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госпитализация инсульт проклова
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