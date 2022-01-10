Электричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в Казахстане

Киев, 10 января. Происходящее на территории Казахстана потенциально опасно для украинской экономики, сообщил УНИАН кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Беспорядки в Казахстане чрезвычайно опасны для Украины, так как данные события могут привести к подорожанию электричества, которое производится на украинских атомных станциях. Помимо этого, дополнительно вырасти в цене может голубое топливо.

Дело в том, что Казахстан экспортирует около 1/3 потребляемого на Украине газа, однако сейчас никто не может гарантировать, что стандартный объем поставок останется без изменений.

Помимо этого, многие специалисты уже забили тревогу в отношении урана. Данный химический элемент является основой топлива для атомных станций. Казахстан добывает примерно 40% мировых запасов металла. Если там начнутся перебои с производством сырья, то Киев будет вынужден повышать расходную статью в отношении обеспечения АЭС, что подтолкнет вверх ценники на электроэнергию.

Казахстан — важный нефтяной экспортер. Сохранение кризисной обстановки в евразийском государстве усугубит энергетический кризис в Европе, что быстро найдет свое отражение и на Украине, уверен председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Первоначально некоторые жители стали протестовать против резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии мирные акции быстро переросли в погромы, начались столкновения радикальных элементов с силовиками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил поддержки в ОДКБ, после чего Организация Договора о коллективной безопасности направила в государство миротворческий контингент. Недавно в МИД республики заявили, что силы ОДКБ покинут Казахстан после нормализации ситуации.