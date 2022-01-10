Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:45
18:44
Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
18:28
Общество
Российский ФБР опубликовал интервью с матерью погибшего в тюрьме США афроамериканца
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Электричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в Казахстане

Экономика
Электричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в Казахстане
vpes.ru

Киев, 10 января. Происходящее на территории Казахстана потенциально опасно для украинской экономики, сообщил УНИАН кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Беспорядки в Казахстане чрезвычайно опасны для Украины, так как данные события могут привести к подорожанию электричества, которое производится на украинских атомных станциях. Помимо этого, дополнительно вырасти в цене может голубое топливо.

Дело в том, что Казахстан экспортирует около 1/3 потребляемого на Украине газа, однако сейчас никто не может гарантировать, что стандартный объем поставок останется без изменений.

Помимо этого, многие специалисты уже забили тревогу в отношении урана. Данный химический элемент является основой топлива для атомных станций. Казахстан добывает примерно 40% мировых запасов металла. Если там начнутся перебои с производством сырья, то Киев будет вынужден повышать расходную статью в отношении обеспечения АЭС, что подтолкнет вверх ценники на электроэнергию.

Казахстан — важный нефтяной экспортер. Сохранение кризисной обстановки в евразийском государстве усугубит энергетический кризис в Европе, что быстро найдет свое отражение и на Украине, уверен председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Первоначально некоторые жители стали протестовать против резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии мирные акции быстро переросли в погромы, начались столкновения радикальных элементов с силовиками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил поддержки в ОДКБ, после чего Организация Договора о коллективной безопасности направила в государство миротворческий контингент. Недавно в МИД республики заявили, что силы ОДКБ покинут Казахстан после нормализации ситуации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Электричество и газ на Украине могут подскочить в цене из-за событий в Казахстане
Казахстан украина аэс беспорядки электричество энергетика уран Хмелевский
Комментировать