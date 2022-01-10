Аналитик Покровская: обслуживание кредитов в 2022 году обойдется россиянам дороже

Москва, 10 января. Неприятная новость для тех, кто планировал брать кредит в 2022 году: его обслуживание обойдется довольно дорого, заявила финансовый аналитик Оксана Покровская.

Главная причина, по которой Банк России в декабре седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку до 8,5% годовых, — это борьба с рекордной за последние пять лет инфляцией, отметила эксперт в беседе с ИА REGNUM.

«Понятно, что Центробанк пытается связать денежную массу, сделать ставки по банковским депозитам более привлекательными и стимулировать население к накоплению, а не тратам. Даст ли это результат, будет понятно только в феврале после традиционного затухания торговой активности в январе», — пояснила Покровская.

Что касается кредитов, то ставки по ипотеке растут гораздо медленнее по сравнению с потребительскими кредитами. С учетом продления программы льготной ипотеки показатели будут на уровне 8-8,5%, а ставки по классической ипотеке будут варьироваться от 9 до 10% годовых.

ВТБ ранее объявил, что повысит ипотечные ставки на 1 процентный пункт с 11 января.