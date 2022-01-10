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Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Казахстане

Армия
Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Казахстане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 10 января. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном по ситуации в Казахстане, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

Согласно информации ведомства, беседа состоялась по телефону в понедельник, 10 января. Министры обсудили вопросы, связанные с миротворческой миссией Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане.

«В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Казахстане, вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ, и деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане», — сказано в сообщении.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел «продуктивную беседу» с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по обстановке в стране. Он отметил, что республика столкнулась «с беспрецедентной агрессией и атакой на государственность», в связи с чем были приняты срочные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка, передает RT.

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