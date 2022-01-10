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Самолет Минобороны РФ эвакуировал 28 россиян из Нур-Султана

Общество
Самолет Минобороны РФ эвакуировал 28 россиян из Нур-Султана
pixabay.com

Москва, 10 января. Более 25 граждан вернулись в Россию самолетом Минобороны РФ из Казахстана. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

Представители департамента отметили, что самолет приземлился в аэропорту Чкаловский 10 января в 15:45 по московскому времени. На борту находились 28 граждан России, все они были эвакуированы из Нур-Султана.

«10 января в 15:45 по московскому времени военно-транспортным самолетом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан», — говорится в тексте сообщения.

Протесты в Республике Казахстан начались в первые дни 2022 года. Они вызваны повышением цен на сжиженный газ с 60 до 120 тенге. На территории страны было введено чрезвычайное положение, в городах республики в вечерние часы действует комендантский час. Отмечается, что аэропорт Алма-Аты приостановил свою работу на неопределенный срок.

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Казахстан самолет минобороны рф
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