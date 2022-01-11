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Ольга Бузова и Клава Кока в цветастых комбинезонах покатались на лыжах в Куршевеле
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Клава Кока в цветастых комбинезонах покатались на лыжах в Куршевеле
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Куршевель, 11 января. Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова привыкла проводить время только на дорогих курортах. Однажды в беседе со своими поклонниками бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» призналась, что в студенческие годы, когда жила в Санкт-Петербурге, она мела дворы, чтобы заработать немного денег на карманные расходы, пишет TELEPROGRAMMA.PRO

Теперь экономить бывшей девушке блогера Давида Манукяна не приходится. Она предпочитает жить только в люксовых отелях, летать исключительно бизнес-классом и обедать только в мишленовских ресторанах.

К такой шикарной жизни привыкает и юная восходящая звезда из TikTok Клава Кока. Певица случайно встретила Бузову на горнолыжном курорте Куршевеле. Она отправилась туда, чтобы побыть наедине с собой, но Бузова нарушила ее планы.

На своей странице в Instagram Кока разместила совместную с Ольгой фотографию. Дамы предстали в разноцветных утепленных комбинезонах под граффити. Две звезды отечественного шоу-бизнеса  вместе покатались на лыжах. 

«Прилетела в отпуск, хотела от всех отдохнуть! Тут ко мне присоединилась какая-то городская сумасшедшая… Подскажите, что с ней делать? Это кто вообще?» — иронизирует над приятельницей Кока.

«Как тебя угораздило с ней встретиться?» — поддержала шутливый тон певицы Бузова.

В жизни девушки общаются и даже немного дружат: часто оказываются на одних курортах или праздниках. Есть у звезд даже совместная песня под названием «Если».

Ранее лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова и Клава Кока в цветастых комбинезонах покатались на лыжах в Куршевеле
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