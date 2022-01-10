Кедми объяснил, как один подводный залп «Цирконов» по Британии бескровно нейтрализует НАТО

Лондон, 10 января. Новейшие разработки военно-промышленного комплекса России радикально изменили расстановку сил в мире и заставили США всерьез задуматься об изменении своей ядерной доктрины.

Речь идет в первую очередь о гиперзвуковом оружии, и ракетах «Циркон» частности. Отныне для нейтрализации угрозы со стороны Североатлантического альянса, к примеру, или даже США России вовсе не нужны ядерные ракеты, если, конечно, речь идет не о зеркальном ответе на массированную атаку. РФ изменила правила игры, уже не в первый раз смешав потенциальному оппоненту все карты.

Об этом ведущему YouTube-канала ITON-TV сообщил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми, пытаясь предсказать реакцию Москвы на локальную угрозу со стороны НАТО. Он отметил, что в случае серьезного конфликта будет использовано в первую очередь тактическое ядерное оружие по территории США или отдельных объектов в Европе для погашения агрессии во избежание применения стратегического ядерного оружия. Так прописано в ядерной доктрине. Однако успехи РФ с гиперзвуком позволяют вовсе отложить неконвенциональные ракеты на самый крайний случай, вроде ответного удара. Нейтрализовать НАТО, к примеру, Россия может и конвенциональным оружием, уничтожив главного союзника США – Великобританию. Причем сделать это можно почти бескровно. Ювелирную операцию позволяет осуществить все тот же «Циркон».

Федеральное агентство новостей /

«Сегодня чтобы разрушить государство не обязательно применять ядерное оружие. Нейтрализовать НАТО Россия может и конвенциональным оружием. Одним залпом субмарины из подводного положения конвенциональными ракетами «Циркон» можно уничтожить все электростанции Британии. В течении 15 минут Великобритания будет обесточена. Все. И страны нет. Нет электричества — страны нет, она уничтожена. Причем бескровно. После этого НАТО не будет представлять никакой угрозы, так как США не смогут ответить зеркально и не посмеют применить ядерное оружие. Важнейший член НАТО после США выйдет из игры и весь военный блок рассыплется. На это понадобится один залп гиперзвуковыми «Цирконами» и максимум 15 минут на поражение всех целей с расстояния больше тысячи километров. И это только один пример», — отметил Яков Кедми.

Эксперт повторил, что эти новейшие разработки кардинально меняют расстановку сил, почему в США так и нервничают. Проблема американцев и, естественно, их ближайших союзников не только в том, что они безнадежно отстают от России в сфере разработок высокоточного гиперзвука, но и в том, что у них нет никаких средств защиты и еще долго не будет. Угроза НАТО тем самым нивелируется еще до того, как может понадобится военный ответ. США понимают, что альянс бесполезен в таких условиях, как, впрочем, и нынешняя редакция ядерной доктрины.

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