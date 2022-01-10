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Кедми объяснил, как один подводный залп «Цирконов» по Британии бескровно нейтрализует НАТО

Армия
Кедми объяснил, как один подводный залп «Цирконов» по Британии бескровно нейтрализует НАТО
Федеральное агентство новостей

Лондон, 10 января. Новейшие разработки военно-промышленного комплекса России радикально изменили расстановку сил в мире и заставили США всерьез задуматься об изменении своей ядерной доктрины.

Речь идет в первую очередь о гиперзвуковом оружии, и ракетах «Циркон» частности. Отныне для нейтрализации угрозы со стороны Североатлантического альянса, к примеру, или даже США России вовсе не нужны ядерные ракеты, если, конечно, речь идет не о зеркальном ответе на массированную атаку. РФ изменила правила игры, уже не в первый раз смешав потенциальному оппоненту все карты.

Об этом ведущему YouTube-канала ITON-TV сообщил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми, пытаясь предсказать реакцию Москвы на локальную угрозу со стороны НАТО. Он отметил, что в случае серьезного конфликта будет использовано в первую очередь тактическое ядерное оружие по территории США или отдельных объектов в Европе для погашения агрессии во избежание применения стратегического ядерного оружия. Так прописано в ядерной доктрине. Однако успехи РФ с гиперзвуком позволяют вовсе отложить неконвенциональные ракеты на самый крайний случай, вроде ответного удара. Нейтрализовать НАТО, к примеру, Россия может и конвенциональным оружием, уничтожив главного союзника США – Великобританию. Причем сделать это можно почти бескровно. Ювелирную операцию позволяет осуществить все тот же «Циркон».

Кедми объяснил, как один подводный залп «Цирконов» по Британии бескровно нейтрализует НАТО
Федеральное агентство новостей /

«Сегодня чтобы разрушить государство не обязательно применять ядерное оружие. Нейтрализовать НАТО Россия может и конвенциональным оружием. Одним залпом субмарины из подводного положения конвенциональными ракетами «Циркон» можно уничтожить все электростанции Британии. В течении 15 минут Великобритания будет обесточена. Все. И страны нет. Нет электричества — страны нет, она уничтожена. Причем бескровно. После этого НАТО не будет представлять никакой угрозы, так как США не смогут ответить зеркально и не посмеют применить ядерное оружие. Важнейший член НАТО после США выйдет из игры и весь военный блок рассыплется. На это понадобится один залп гиперзвуковыми «Цирконами» и максимум 15 минут на поражение всех целей с расстояния больше тысячи километров. И это только один пример», — отметил Яков Кедми.

Эксперт повторил, что эти новейшие разработки кардинально меняют расстановку сил, почему в США так и нервничают. Проблема американцев и, естественно, их ближайших союзников не только в том, что они безнадежно отстают от России в сфере разработок высокоточного гиперзвука, но и в том, что у них нет никаких средств защиты и еще долго не будет. Угроза НАТО тем самым нивелируется еще до того, как может понадобится военный ответ. США понимают, что альянс бесполезен в таких условиях, как, впрочем, и нынешняя редакция ядерной доктрины.

Ранее известный украинский блогер Анатолий Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку радикалов в Казахстане.

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россия сша нато ядерное оружие доктрина
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