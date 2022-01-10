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Прошедший год попал в семерку самых теплых на планете за историю метеонаблюдений

Наука
Прошедший год попал в семерку самых теплых на планете за историю метеонаблюдений
pixabay.com

Москва, 10 января. Ученые европейского проекта Copernicus Climate Change Service заявили, что 2021 год оказался в семерке самых теплых лет за историю метеонаблюдений.

Согласно данным специалистов, среднегодовая температура в прошедшем году была на 0,3 градуса выше показателей базового периода с 1991 по 2020 годов. Кроме того, в 2021 году было на 1,1-1,2 теплее, чем в 1850-1900 годах.

«Проект ЕС Copernicus Climate Change Service объявил, что прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете. Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и – очень существенно – метана продолжали расти», — говорится в сообщении исследователей.

Климатолог Алексей Кокорин призвал россиян готовиться к резким перепадам температуры в 2022 году. Он отметил, что наступивший год окажется немного холоднее. Это связано с влиянием Тихого океана.

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температура климат 2021
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