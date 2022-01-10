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Минобороны РФ помогло эвакуировать из Казахстана шестерых граждан Венгрии

Армия
Минобороны РФ помогло эвакуировать из Казахстана шестерых граждан Венгрии
Федеральное агентство новостей

Будапешт, 10 января. Самолет российского оборонного ведомства эвакуировал из Казахстана шесть венгерских граждан, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, накануне главы МИД Венгрии и России договорились о том, что российская сторона окажет Будапешту помощь в эвакуации венгров, застрявших в Алма-Ате. Сийярто заявил, что 10 января самолет Минобороны РФ вылетел из Казахстана с шестью венгерскими гражданами и членами их семей на борту.

«Пункт назначения – Россия, где наших спасенных соотечественников будет ждать самолет венгерских ВС», — написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана в общей сложности 1461 россиянина. Туристы находились в практически безвыходном положении из-за того, что аэропорт Алма-Аты прекратил работу.

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Казахстан минобороны рф венгрия беспорядки
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