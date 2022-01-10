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Звезда «Адской кухни» Гордон Рамзи назвал невероятным опытом приготовленный для Путина обед

Политика
Звезда «Адской кухни» Гордон Рамзи назвал невероятным опытом приготовленный для Путина обед
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 10 января. Шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина. Звезда американской передачи назвал тот случай невероятным опытом.

Популярному кулинару пришлось готовить для российского лидера в 2000 году. Тогда Владимир Путин обедал с премьером Великобритании Тони Блэром на Даунинг-Стрит. Об этом сообщает издание The Mirror. По словам Рамзи, во время готовки он чувствовал себя «дрожащей размазней».

«Я думал: "Только представь, что ты можешь отравить этих двоих. Только представь, сколько грязи на тебя выльется, если этим двоим станет плохо". Это был невероятный опыт. Я вышел к ним, я поздоровался, и они расспрашивали меня о спарже по-английски. А я только и думал: "Заберите меня отсюда, с меня хватит"», — пояснил шеф-повар.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих гастрономических предпочтениях. Выяснилось, что глава государства не испытывает тяги к сладкому, а из напитков предпочитает зеленый чай.

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