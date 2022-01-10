Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:44
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
18:28
Общество
Российский ФБР опубликовал интервью с матерью погибшего в тюрьме США афроамериканца
18:28
Общество
Северо-Крымский канал в будущем могут использовать для подачи воды с Азовского моря
18:25
Армия
Авианосец ВМС США с женщиной-командиром едва не провалил выход на боевое дежурство
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пилот Маурик ван ден Хевель обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на ралли «Дакар»

Спорт
Пилот Маурик ван ден Хевель обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на ралли «Дакар»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Эр-Рияд, 10 января. Пилот International Маурик ван ден Хевель обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в обмане во время выступления на многодневной гонке «Дакар».

Голландский гонщик заявил, что в кабине машины россиян якобы есть некое запрещенное устройство.

«Русские нас обманывают. У них в машине есть оборудование, которое дает им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. Их просто невозможно победить, это несправедливо», — передает слова Хевеля интернет-портал Omroep Brabant.

После семи этапов многодневки четыре представителя «КАМАЗ-мастер» — в топ-5 лучших. На третьем месте расположился пилот Iveco Мартин ван ден Бринк.

Ранее в понедельник экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум на восьмом этапе многодневки «Дакар» в зачете грузовиков.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Пилот Маурик ван ден Хевель обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на ралли «Дакар»
дакар камаз-мастер Маурик ван ден Хевель
Комментировать