Пилот Маурик ван ден Хевель обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на ралли «Дакар»

Эр-Рияд, 10 января. Пилот International Маурик ван ден Хевель обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в обмане во время выступления на многодневной гонке «Дакар».

Голландский гонщик заявил, что в кабине машины россиян якобы есть некое запрещенное устройство.

«Русские нас обманывают. У них в машине есть оборудование, которое дает им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. Их просто невозможно победить, это несправедливо», — передает слова Хевеля интернет-портал Omroep Brabant.

После семи этапов многодневки четыре представителя «КАМАЗ-мастер» — в топ-5 лучших. На третьем месте расположился пилот Iveco Мартин ван ден Бринк.

Ранее в понедельник экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум на восьмом этапе многодневки «Дакар» в зачете грузовиков.