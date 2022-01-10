Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:44
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
18:28
Общество
Российский ФБР опубликовал интервью с матерью погибшего в тюрьме США афроамериканца
18:28
Общество
Северо-Крымский канал в будущем могут использовать для подачи воды с Азовского моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Метеоролог Шувалов предупредил о резком потеплении в Москве и Краснодаре

Общество
Метеоролог Шувалов предупредил о резком потеплении в Москве и Краснодаре
pixabay.com

Москва, 10 января. Жителей Москвы и Краснодара ожидает резкое изменение погодных условий. Об этом заявил метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в этих городах прогнозируется потепление.

Столбики термометров в российской столице 13 января опустятся до отметки в − 25 градусов. При этом 14 января показатели температуры будут колебаться в пределах от −6 до нуля градусов. Также ожидается понижение атмосферного давления на 20 миллиметров ртутного столба. Во вторник воздух в Краснодаре прогреется до +12 градусов. Однако затем в регионе вновь похолодает из-за выпадения осадков.

«В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — заявил Шувалов в беседе с информационным агентством Ura.ru.

В середине недели в Москве ожидается похолодание до −21 градуса, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, самыми холодными днями недели станут четверг и среда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Метеоролог Шувалов предупредил о резком потеплении в Москве и Краснодаре
погода температура изменения похолодание
Комментировать