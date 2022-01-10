Метеоролог Шувалов предупредил о резком потеплении в Москве и Краснодаре

Москва, 10 января. Жителей Москвы и Краснодара ожидает резкое изменение погодных условий. Об этом заявил метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в этих городах прогнозируется потепление.

Столбики термометров в российской столице 13 января опустятся до отметки в − 25 градусов. При этом 14 января показатели температуры будут колебаться в пределах от −6 до нуля градусов. Также ожидается понижение атмосферного давления на 20 миллиметров ртутного столба. Во вторник воздух в Краснодаре прогреется до +12 градусов. Однако затем в регионе вновь похолодает из-за выпадения осадков.

«В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки», — заявил Шувалов в беседе с информационным агентством Ura.ru.

В середине недели в Москве ожидается похолодание до −21 градуса, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, самыми холодными днями недели станут четверг и среда.