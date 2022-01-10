Политолог Манукян объяснил, почему Запад «напрягся» после обращения Казахстана в ОДКБ

Политолог, блогер, журналист Вадим Манукян поделился новыми инсайдами, касающимися «майданных» технологий во время событий в Казахстане, а также рассказал, почему Запад так обеспокоился, когда казахстанское руководство обратилось за помощью к ОДКБ.

Напомним, в понедельник, 10 января, президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в ходе беспорядков в Казахстане применялись «майданные» технологии. Путин подчеркнул, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой своей государственности, поэтому от ОДКБ требовалась немедленная реакция на внешнюю агрессию против этой страны. Ранее экс-советник бывшего президента Казахстана заявил, что ввод в страну миротворцев из стран Организации Договора о коллективной безопасности вызвал негативную реакцию западных стран.

По мнению Вадима Манукяна, времена, когда Запад мог диктовать свою волю на постсоветском пространстве, миновали безвозвратно.

«Запад за последние 30 лет единственное, чему хорошо научился, — это диктовать России, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Те же США заходят в любые страны под надуманными предлогами, разрушают жизнь и привычный уклад этих государств, а потом устанавливают там марионеточные режимы. Конечно, Западу сложно смириться с тем, что российские миротворцы приходят на помощь государствам, которые страдают от нападений террористов. Цель Запада — сеять управляемый хаос, а цель России — приносить мир. Именно поэтому США и НАТО столь «прохладно» встретили предложения России по новой архитектуре мировой безопасности. И по этой же причине, вероятно, американцы так реактивно разыграли казахстанскую карту. Да вот беда, [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев оказался умнее, не сбежал из страны при первом же «шухере», а начал контртеррористическую операцию с привлечением миротворцев ОДКБ. Похоже, кое-кого на Западе это прилично напрягло и выбило из их рук мощную карту на переговорах с Россией 10–12 января».

Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Сначала требования протестующих носили экономический характер, и митинги проходили мирно. Но затем в нескольких городах Казахстана, в том числе в Алма-Ате начались вооруженные беспорядки с участием боевиков, сопровождавшиеся погромами, поджогами и мародерством. По просьбе президента Казахстана в страну прибыли миротворцы из стран ОДКБ. Сейчас ситуация в Казахстане постепенно нормализуется.