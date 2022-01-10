Ливийские депутаты объявили о возвращении Агилы Салеха на пост спикера парламента

Триполи, 10 января. Депутаты ливийской Палаты представителей (ПП) объявили в воскресенье о возвращении Агилы Салеха в качестве спикера.

Ожидается, что он станет председателем ближайшей сессии парламента, сообщил глава комитета по наблюдению за избирательным процессом и член ПП Абдул Хади ас-Сагир.

«Мудрое руководство возвращается, чтобы возглавить сцену и следующее заседание», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Вместе с тем официального заявления об этом пока не сделано. Со своей стороны, еще один член ПП Ибрагим аз-Загид также сообщил о возвращении Агилы Салеха на пост главы Палаты представителей начиная с 17 января. В этот день запланирована очередная сессия законодательного органа. В своем заявлении он добавил, что лично встречался в минувшее воскресенье с отстраненным от должности спикером, и тот рассказал ему о намерении вернуться.

Ожидается, что следующее заседание парламента станет решающим по ряду вопросов. В первую очередь это касается обсуждения дорожной карты переходного периода. Кроме того, Палата представителей заслушает предложения недавно сформированного комитета по итогам проведенных им встреч и консультаций с рядом партий в Бенгази и Триполи.

После провала выборов Агила Салех выразил намерение вернуться на пост, который он временно оставил, чтобы иметь возможность баллотироваться в президенты. Исполняющим обязанности председателя спикер назначил своего первого заместителя Фавзи ан-Нувайри.

Всего за 25 последних дней ливийский парламент сформировал пять комитетов. Несмотря на то, что их задачи различаются, все они имеют одну цель, состоящую в успехе избирательного процесса. Страна в настоящий момент переживает острый политический кризис, при этом определенных решений для его преодоления пока не объявлено. Палата представителей предпринимает попытки спасти дорожную карту после того, как Высшая избирательная комиссия (ВИК) не смогла огласить окончательные списки кандидатов на первых в истории Ливии президентских выборах.