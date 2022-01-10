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Соревнования по хоккею со швабрами прошли в бурятской женской колонии

Общество
Соревнования по хоккею со швабрами прошли в бурятской женской колонии
pixabay.com  /  soerli

Улан-Удэ, 10 января. Турнир по хоккею со швабрами состоялся среди осужденных женщин в исправительной колонии Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

В состязании участвовали заключенные колонии №7. Необычное мероприятие было приурочено ко Дню зимних видов спорта. Победили в соревнованиях участницы из второго отряда учреждения. Отмечается, что фотографии турнира исчезли с официального сайта ФСИН, но позже появились в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования по хоккею со швабрами прошли в бурятской женской колонии
Prt Scr vk.com / NR

«Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости», — сказано в сообщении.

Разнообразить популярный зимний вид спорта также решили на Камчатке. Лыжники и сноубордисты спустились с горы в карнавальных костюмах. В необычном мероприятии приняли участие несколько Дедов Морозов и Микки Маус.

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хоккей колония швабра
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