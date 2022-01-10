Мошенники создали новый вирус для iPhone, который имитирует перезагрузку

Москва, 10 января. Мошенники создали вирусную программу под названием NoReboot, которая имитирует выключение или перезагрузку смартфона, давая доступ злоумышленникам к личным данным пользователя. Уязвимость обнаружили в компании ZecOps.

Вирус блокирует все вызовы и уведомления о сообщениях. Он также выводит на экран анимацию включения устройства. Злоумышленники в состоянии псевдовыключения получают доступ к камере и микрофону, а также личным данным пользователя. Специалисты предупредили, что вредоносная программа может работать на всех моделях iPhone.

Ранее известный аналитик агентства Bloomberg Марк Гурман раскрыл возможные сроки презентации новой модели iPhone SE. По словам специалиста, Apple может представить новое устройство уже на весенней презентации.