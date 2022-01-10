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Пользователи Сети пытались расшифровать необычное поведение птиц в небе над Кубанью

Видео

Жители Краснодарского края стали свидетелями настоящего танца птиц. Тысячи пернатых сбились в огромную стаю и начали исполнять настоящее воздушное шоу.

На кадрах видно, как прямо над проезжей частью образовалось черное облако, которое перемещалось и принимало новые формы. Очевидцы заметили, что на дороге также лежали мертвые птицы.

«Смотри сколько! А это дохлые валяются? Посбивали», — сказали авторы ролика.

Видео стало обсуждаемым в социальных сетях. Комментаторы рассуждали, к каким народным приметам можно отнести это явление.

«К холодам раньше говорили или переменам», — заметила пользовательница Елена.

«К потопу…что ли?» — испугалась одна из комментаторов.

«К снегопаду», — заявил подписчик.

«Всякое видела, но такое в первый раз», — удивлена другая пользовательница.

На самом деле танцы птичьих стай имеют научное обоснование. Ученые называют такое поведение мурмурация. Сбиваясь в гигантские группы, пернатые защищаются от хищников. Их действия идеально скоординированы, животные никогда не сталкиваются.

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птицы краснодарский край
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